Ekspert zapytany o święta i cmentarze. "Krzywe nie rosną gwałtownie"

Prof. Robert Flisiak w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski został zapytany o ewentualne obostrzenia w dzień Wszystkich Świętych. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku cmentarze 1 listopada były zamknięte z powodu epidemii COVID-19. - Do świąt jeszcze mamy dużo czasu. Widzimy, że dynamika tej fali nie jest tak intensywna, jak w dwóch poprzednich. Krzywe nie rosną tak gwałtownie - stwierdził gość WP i dodał, że to wynika z pewnej nabytej odporności w populacji. - To, co się odbywa na otwartej przestrzeni, nie powinno być elementem stwarzającym zagrożenie epidemiczne - przekazał prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. - Powinniśmy się skoncentrować na pomieszczeniach zamkniętych, tam gdzie dużo ludzi się spotyka. To są potencjalne źródła szerzenia się epidemii - wskazał ekspert.