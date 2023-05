Ekspert widzi koniec Łukaszenki. "Czarny sen całego systemu"

W ostatnich tygodniach nasilają się spekulacje dotyczące stanu zdrowia, a zarazem przyszłości Alaksandra Łukaszenki. Eksperci zwracają uwagę na coraz częstsze i tajemnicze zniknięcia dyktatora. - Myślę, że w najbliższych miesiącach może być dosyć interesująca sytuacja na Białorusi. To nie będzie zagrożenie militarne dla Ukrainy. To raczej Białoruś obawia się zagrożenia ukraińskiego - szczególnie mając dosyć silną, sprawną i uzbrojoną opozycję, jak pułk Kalinowskiego - mówił w programie "Newsroom" WP ppłk rez. Maciej Korowaj. Analityk wojskowy podkreślił, że białoruskie partyzanckie siły, które walczą obecnie w Ukrainie, są "czarnym snem Łukaszenki i całego systemu siłowego Białorusi". Korowaj pytany o przyszłość Łukaszenki jako głowy państwa ocenił, że "do końca roku może się to zmienić". - Będą pewne zmiany - mówił.