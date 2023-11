Ekspert w sprawie Grzegorza Borysa: jeśli nie uda się go znaleźć to będzie "potwarz dla policji"

"W trakcie naszych działań weszliśmy m.in. do garażu, który Antczak wynajmował. W środku znaleźliśmy włączony komputer z ustawioną stroną internetową z forum dzielnicy, na którym ludzie opisywali, że przed momentem na osiedle wjechały wozy policyjne. To go ostrzegło i uciekł przed naszym przyjazdem zostawiając to wszystko" - powiedział Karczyński opisując zdarzenia z 2007 roku.