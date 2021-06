Ekspert przestrzega przed COVID-19. „Nie chcemy nikogo straszyć”

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że ostatniej doby odnotowano w Polsce 588 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 111 osób. Choć to liczby o których jeszcze kilka miesięcy temu można było jedynie pomarzyć, to jest jeszcze za wcześnie - zdaniem ekspertów - by ogłosić definitywny koniec pandemii.