Ekspert ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami

Były szef biura informacyjnego NATO w Moskwie powiedział w programie "Newsroom" WP, że w rosyjskich mediach zaczynają pojawiać się informacje takie, jak np. gdzie udać się podczas alarmu przeciwlotniczego. Jak twierdzi, tego typu straszenie ludności sugeruje, że Rosja może posunąć się do prowokacji. - Kreml będzie starał się przeciwdziałać kontrofensywie Ukraińskiej - zaznaczył. - Rosjanie z reguły ostrzegają o czyjejś prowokacji, gdy sami szykują własną - mówi Pszczel. Ekspert ostrzegł także przed możliwością zwiększenia się presji migracyjnej na granicy z Białorusią Robert Pszczel zwraca uwagę na problemy wewnątrz Rosji, takie jak korupcja. - Wiele prób prowokacji nie odniosło skutku, nawet szantaż nuklearny - mówi. Prowadzący Mateusz Ratajczyk zauważył, że rosyjscy propagandyści, jak Władimir Sołowiow grożą także Polsce. - Nie umieszczałbym zasług Sołowiowa w zakresie propagandy na szczycie. Największym propagandystą jest sam Putin - odpowiada Robert Pszczel. - Rosja planuje rozmieszczenie broni na Białorusi, nie wiemy, czy już jej tam nie ma - dodaje. - To nie ma znaczenia kto bierze udział w tym konkursie Eurowizji propagandystów - mówi ekspert i zaznacza, że mimo złej sytuacji gospodarczej, Rosja nadal ma zdolności produkcyjne. - Wspieranie Ukrainy musi być wielowymiarowe, na różnych płaszczyznach. Każdy musi dołożyć wspólną cegiełkę do tego "wspólnego domu", jak to nazywamy, który ma dzisiaj wiele wymiarów, nie tylko wojskowych - podsumowuje Robert Pszczel.