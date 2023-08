Sprawa rozsadzi Rosję? "Będzie wiele niespodzianek"

- Dopóki reżimowi Putina nie będzie zależało, żeby prawda o przyczynach katastrofy samolotu Prigożyna została podana do wiadomości, to się nie stanie - stwierdził w programie "Newsroom" WP Robert Pszczel, były szef Biura Informacyjnego NATO w Moskwie i ekspert Fundacji Pułaskiego. Zwrócił uwagę, że Rosja "przestała być już monolitem", więc "możemy spodziewać wielu ciekawych przecieków" w tej sprawie. - Już mamy z tym do czynienia - zaznaczył. Pszczel prognozuje, że trudno przewidzieć reakcje środowiska tzw. ultrapatriotów, nastawionych wrogo do Kremla, i biedniejącego społeczeństwa rosyjskiego na kolejne zwroty w sprawie zagadkowego zgonu szefa wagnerowców. - Będzie jeszcze wiele niespodzianek w samej Rosji. To państwo staje się coraz bardziej niesterowne. (…) Możemy spodziewać się zachowań ekstremalnych - podsumował.