Ekspert o słowach Tuska: Wyborcy nie lubią, jak robi się z nich idiotów

Podczas spotkania z uczestnikami imprezy Campus Polska Przyszłości premier Donald Tusk zmuszony był odpowiedzieć na kilka trudnych pytań. Jak sobie z tym poradził? Zdaniem dr. hab. Wojciecha Rafałowskiego, socjologa polityki z Uniwersytetu Warszawskiego, który był gościem programu "Newsroom" w Wirtualnej Polsce, wybrnął nieźle z tej trudnej sytuacji. - Donald Tusk poszedł w kierunku realpolitik, powiedział: "nie da się w obecnej konfiguracji". To nie jest odpowiedź zadowalająca dla elektoratu, ale w tym przypadku, moim zdaniem, elektorat Platformy Obywatelskiej wykaże się pewnym zrozumieniem, przynajmniej tymczasowo. Nie będzie się czuł oszukiwany, bo to, czego wyborcy generalnie nie lubią, to jest robienie z nich idiotów - stwierdził dr hab. Wojciech Rafałowski.

