Ekspert o prowadzeniu walki przez Rosjan. "Całkowicie niszczą wszystko"

Sławomir Matuszak z Ośrodka Studiów Wschodnich został zapytany, jaki jest jego bazowy scenariusz rozwoju wojny. Jak ocenił, „w tej chwili wychodzi na to, że Rosjanie przestali przeć na Kijów”. - Prawdopodobnie skupią się na Donbasie, tak żeby pewnie od 9 maja, w Dzień Zwycięstwa i paradę zająć cały obszar Obwodu Donieckiego i Ługańskiego. To jest jakby plan minimum. Korytarz do Krymu, czyli Obwód Chersoński, już zajęli. Pytanie, czy będą próbować Ukrainę całkowicie odciąć od morza, czyli próbować atakować Mikołajów i Odessę - mówił ekspert. Zdaniem Gościa WP w najbliższym miesiącu działania wojenne skupią się najbardziej na Donbasie. - I prawdopodobnie te i rozmowy pokojowe i to wycofanie się części sił spod Kijowa oznacza po prostu, że skupią większe siły tam i tam będą się toczyć największe walki. Z resztą już teraz się toczą - wyjaśnił. Ekspert odniósł się też do stwierdzenia, że są „kolejne dowody na nieludzkie traktowanie okupowanej ludności przez Rosjan oraz ich nieludzki pomysł na prowadzenie wojny”. - Niestety tak - przyznał. - O ile (w przypadku) np. Mariupola praktycznie cały świat zna nazwę tego miasta i wie co tam się dzieje. Natomiast musimy pamiętać, że w Obwodzie Donieckim i Ługańskim jest wiele małych miasteczek, (…) które według doniesień ukraińskich w zasadzie zostały starte z powierzchni ziemi. Ogromna liczba ludzi zginęła. Została całkowicie zniszczona infrastruktura, także budynki mieszkalne i kolejne miasta. Rosjanie nie są w stanie w żaden inny sposób walczyć, niż całkowicie niszcząc wszystko - ocenił ekspert.