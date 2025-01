Ekspert nie ma złudzeń. Zdradził, kiedy skończy się wojna w Ukrainie

- Spodziewam się, że raczej ta wojna w tym roku się zakończy, ale nie przy pierwszym podejściu. Oni uznają, że mogą ugrać jeszcze więcej. To jest taka cecha Rosji, że oni przelicytowują. Jak mają dogodne warunki dla siebie na stole, to tak czy siak, przelicytowują, do dealu nie dochodzi. Przy pierwszym podejściu się nie dogadają - powiedział w programie "Didaskalia" Witold Jurasz, dziennikarz, były dyplomata w Rosji i na Białorusi. Historia działań Rosji, szczególnie w konfliktach międzynarodowych, pokazuje, że często preferują maksymalne przeciąganie rozmów i eskalację, aby uzyskać jak największe ustępstwa. W programie "Didaskalia" Witold Jurasz trafnie zauważył specyficzne podejście Rosji do negocjacji – strategię przelicytowywania. Zdaniem rozmówcy prowadzącego program Patrycjusza Wyżgi, sam Trump przewiduje, że zakończenie wojny w 2025 roku jest możliwe, ale raczej pod koniec roku, po wielokrotnych próbach negocjacji. - Donald Trump powiedział, że zakończy wojnę w sześć miesięcy. On już wie, że to chwilę potrwa. Sytuacja Ukrainy jest gorsza niż była, ale tylko na poziomie taktycznym. Nie widzę załamania się frontu - dodał. Ważnym pytaniem jest też, na ile Ukraina i społeczność międzynarodowa będą skłonne zaakceptować potencjalne ustępstwa wobec Rosji. Więcej w programie "Didaskalia". Obejrzyj całą rozmowę na kanale na YouTube.