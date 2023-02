Ekspert nie ma złudzeń. "To upadek propagandy Putina"

To upadek propagandy Putina - mówi o wizycie Bidena w Kijowie amerykanista Klubu Jagiellońskiego. Zdaniem Andrzeja Kohuta wizyta prezydenta USA w Ukrainie, to był "majstersztyk na poziomie psychologicznym". Andrzej Kohut był gościem Agnieszki Kopacz-Domańskiej w programie "Newsroom WP". Ekspert nie miał wątpliwości, że wizyta Bidena w Kijowie to dla rosyjskich władz ogromne upokorzenie. - Ta wizyta to majstersztyk na kilku poziomach, który ma też znaczenie symboliczne. Same słowa nie byłyby bowiem tak mocne, jak wizyta Bidena w Kijowie. Obecność przywódcy USA w stolicy Ukrainy i to przed przemówieniem Putina to wielkie upokorzenie dla polityków Kremla - ocenił Kohut. Zdaniem eksperta wszystko to, co się dzieje, dało Ukraińcom nowy entuzjazm do oporu. "Siłę tego przekazu już widzimy i to nie tylko w Ukrainie".