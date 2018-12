Ekspert ds. bezpieczeństwa o zamieszkach we Francji. "Służby sobie nie radzą"

Zamieszki we Francji przybierają na sile. - Poziom agresji jest naprawdę duży i zastanawiający - mówi w rozmowie z WP specjalista ds. bezpieczeństwa Krzysztof Liedel. Jego zdaniem policja powinna być bardziej stanowcza w swoich działaniach.

W niedzielę były szef Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Marcin Zaborowski stwierdził, że trwające we Francji zamieszki to "część kultury politycznej tego kraju". - Można się z tym zgodzić, ale jednocześnie nie jest to nic, co ani my, ani Francuzi chcielibyśmy akceptować - zaznaczył w rozmowie z WP Liedel. I przyznał, że we Francji od czasu do czasu dochodzi do m.in. burd wszczynanych przez młodzież mieszkającą na przedmieściach Paryża. - Nie należy tego pochwalać albo się z tym godzić, trzeba nad tym panować - dodał.