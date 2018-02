Eksperci od katastrofy smoleńskiej są zastraszani? Antoni Macierewicz komentuje

Zwolennicy "pancernej brzozy" ze strachu "chcą zablokować obiektywne badania naukowe" - twierdzi Antoni Macierewicz. W ten sposób komentuje doniesienia dotyczące gróźb kierowanych do naukowców badających katastrofę smoleńską.

Do amerykańskich naukowców są wysyłane maile z pogróżkami. Nasiliły się po rozpoczęciu prac nad stworzeniem wirtualnego modelu Tu-154M - mówił wiceprzewodniczący podkomisji ds. ponownego zbadania wypadku pod Smoleńskiem Wiesław Binienda . W rozmowie z "Gazetą Polską" do sprawy odniósł się przewodniczący komisji Antoni Macierewicz.

Jego zdaniem, maile, jakie otrzymują uczeni, mają zdyskredytować ich prace, a w konsekwencji skłonić ich do zrezygnowania z badania katastrofy smoleńskiej.

Dodał, że prace prowadzone przez naukowców z National Institute For Aviation Research z uniwersytetu stanowego Wichita z Kansas pozwolą sporządzić cyfrowy model maszyny, która uległa katastrofie. - Chodzi o bardzo precyzyjne odwzorowanie struktury całego samolotu, która następnie w formie numerycznej pozwoli na skonstruowanie modelu i wykorzystywanie go do sprawdzenia, jak samolot Tu-154M zachowałby się w danej sytuacji - powiedział Macierewicz.