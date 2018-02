Katastrofa smoleńska. Są nagrania z kamer, będzie nowy raport

Były: brzoza i wybuch na pokładzie. Teraz do teorii w sprawie przyczyn katastrofy smoleńskiej dołączają "tajemnicze czynności przy lewym skrzydle samolotu" niedługo przed wylotem. Wszystko miały zarejestrować kamery.



W kwietniu, w 8. rocznicę katastrofy prezydenckiego Tu-154, zaprezentowany zostanie raport podkomisji smoleńskiej . Jak podaje "Gazeta Polska", prawdopodobnie włączone zostanie do niego także "solidne, oparte jedynie na faktach, a nie domniemaniach, opracowanie" na temat nagrań z Wojskowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie. Co zarejestrowały kamery?

"Zdaniem doświadczonego samolotowego mechanika, z którym rozmawiała podkomisja, nikt z obsługi technicznej lub załogi nie robiłby niczego aż tak długo przy tym jednym elemencie maszyny (chyba że wystąpiłaby poważna awaria, a takiej przed samym wylotem nie odnotowano)" - informuje "GP". Jak dodaje, mało prawdopodobne jest, by osoby z nagrania były przedstawicielami Biura Ochrony Rządu. "Na pewno nie była to rutynowa kontrola BOR" - podkreśla tygodnik.

Kamery miały zarejestrować tez "rutynową i pobieżną" kontrolę samolotu przed wylotem oraz m.in. spotkanie kpt. Arkadiusza Protasiuka z gen. Andrzejem Błasikiem. Mowa o 3-sekundowym standardowym zameldowaniu gotowości do lotu. Co więcej, na nagraniach widać podobno, że przed odlotem do maszyny miało dostęp wiele osób bez widocznego nadzoru BOR. Ponadto, kamery miały pokazać, że silniki maszyny nie były włączone.