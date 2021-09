Eksperci do premiera: czas na areszt domowy

Bartosz Pilitowski zauważa, że rozwiązanie to byłoby także opłacalne dla państwa. A to dlatego, że koszt dozoru elektronicznego, w porównaniu z kosztem utrzymania podejrzanego w areszcie śledczym, jest dziewięciokrotnie niższy. W efekcie utrzymanie wszystkich aresztowanych to wydatek rzędu pół miliarda zł rocznie. Gdyby połowa z nich była objęta aresztem domowym, to po odliczeniu jego kosztów pozostałoby 200 mln zł w państwowej sakiewce.