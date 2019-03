Egzaminy gimnazjalne 2019 - kiedy egzamin z polskiego, matematyki i języka obcego?

Egzaminy gimnazjalne 2019 rozpoczną się już w kwietniu. Poniżej publikujemy pełny harmonogram egzaminów gimnazjalnych. Uczniowie zmierzą się z testami z historii i wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, części przyrodniczej, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

Egzaminy gimnazjalne 2019 – historia i wiedza o społeczeństwie, język polski

Egzaminy gimnazjalne 2019 – część matematyczno-przyrodnicza

Egzaminy gimnazjalne z części matematyczno-przyrodniczej zaplanowano na czwartek 11 kwietnia. Jako pierwszy uczniowie rozwiążą test z części przyrodniczej. Przystąpią do niego o godzinie 9:00. Na udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania będą mieli 60 minut. O godzinie 11 zdający przystąpią do egzaminu z matematyki. W tym przypadku na udzielenie odpowiedzi będą mieli 90 minut.

Egzaminy gimnazjalne 2019 – język obcy nowożytny

W piątek 12 kwietnia o godzinie 9 rozpocznie się egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. O godzinie 11 część zdających przystąpi do części rozszerzonej tego egzaminu. Test rozszerzony muszą zdawać wszyscy uczniowie, którzy zadeklarowali, że przystąpią do egzaminu z języka obcego, którego uczyli się od szkoły podstawowej. Pozostali uczniowie mogą, ale nie muszą do niego przystępować. Na rozwiązanie każdego z testów zdający mają 60 minut.