Egzamin ósmoklasisty. Sprawdzian wiedzy z języków obcych

Egzamin ósmoklasisty wkroczył w ostatnią fazę. Mimo strajku nauczycieli wszystko przebiega zgodnie z planem. Po teście z języka polskiego i matematyki uczniowie mierzą się już tylko z językiem obcym. Zdecydowana większość z nich (95 proc.) wybrała język angielski.

Wyniki poznają 14 czerwca. Będą one miały wpływ na przyjęcie ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej.

Przypomnijmy, że napisanie egzaminu ósmoklasisty to warunek ukończenia szkoły podstawowej. Chociaż wielu nauczycieli protestuje i odmówiło wzięcia udziału w organizacji tego sprawdzianu wiedzy, rząd zapewnia, że zrobił wszystko, by odbył się on zgodnie z planem.