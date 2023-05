Egzamin ósmoklasisty 2023. Arkusze z języka angielskiego w Wirtualnej Polsce

Podczas egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego sprawdzana była umiejętność rozumienia ze słuchu, a także czytania oraz pisania w języku obcym. Jednym z zadań, które pojawiło się w arkuszu, było również stworzenie dłuższej wypowiedzi pisemnej. Jak w mediach społecznościowych informowali ósmoklasiści, do napisania była wiadomość e-mail, dotycząca spotkania z dawnym znajomym, który wrócił do Polski po latach mieszkania za granicą. W mailu należało opisać m.in., w jakich okolicznościach doszło do spotkania oraz jak zmieniła się "spotkana" przez ósmoklasistów osoba.