Egzamin ósmoklasisty 2022. Uczniowie zmierzyli się z językami obcymi. "Angielski był banalny"

W czwartek 26 maja odbyła się trzecia i ostatnia część egzaminu ósmoklasistów. Dziś uczniowie zmierzyli się z językami obcymi. Wcześniej, we wtorek młodzież sprawdziła swoją wiedzę z języka polskiego, a w środę z matematyki. Egzamin ósmoklasistów 2022 z języków obcych w szkołach w całej Polsce rozpoczął się o godzinie 9:00. Przystąpiło do niego 502,6 tys. uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej w Polsce, a także ok. 7,1 tys., uczniów, którzy są obywatelami Ukrainy.