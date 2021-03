Kontenerowiec Ever Given, który od blisko tygodnia blokował Kanał Sueski, został sprowadzony z powrotem na tor wodny. Obecnie płynie na północ, w kierunku położonego w połowie kanału Wielkiego Jeziora Gorzkiego, gdzie zostanie poddany badaniom technicznym. Uwolnieniu kontenerowca towarzyszyły syreny otaczających go holowników. Na kanale wznowiono ruch statków.