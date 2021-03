Egipt. Kolejne próby odblokowania Kanału Sueskiego. Pomóc może pełnia Księżyca

"Niedziela jest kluczowa" - powiedział agencji Associated Press naczelny pilot Zarządu Kanału Sueskiego. Przeprowadzone mają być dwie próby ściągnięcia statku z powrotem na tor wodny. Jeśli to się nie uda, możliwe jest częściowe rozładowanie jednostki.

Prace nad ściągnięciem statku z mielizny obejmują pogłębianie ziemi wokół jego dziobu i próby sprowadzenia go na głębsze wody holownikami. Władze kanału do kolejnych prób chcą wykorzystać przypadającą w nocy z niedzieli na poniedziałek pełnię Księżyca. Powoduje ona większy przypływ, co może pomóc w poruszeniu statku.