Efekt koronawirusa w Kościele. Ks. Wierzbicki: "trend dramatycznie się pogłębił"

Wierni odchodzą z kościołów – tak wynika z najnowszych danych. Coraz więcej osób omija świątynie w niedzielę, wszystko wskazuje na to, że pandemia pogłębiła ten trend. Wśród tych osób jest wiele młodych. O to był pytany ks. prof. Andrzej Kobyliński, który był gościem Agnieszki Kopacz w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. – On już tak się dramatycznie pogłębił podczas pandemii, że nie wiem, czy może pogłębić się jeszcze bardziej – przyznał gość WP. Według duchownego będą parafie lub regiony w Polsce, gdzie prawie całkowicie dzieci i młodzież znikną z kościołów, jeśli chodzi o niedzielną mszę. – Jeśli chodzi o duże ośrodki miejskie, to tutaj mamy dramatyczną sytuację (…) Ja mam sygnały z wielu kościołów z naszego kraju, że po prostu dzieci i młodzieży w kościołach kilka dni temu nie było – poinformował ks. Kobyliński. Więcej w materiale wideo.