"Efekt Afganistanu". Tego boi się Putin?

- W oczach wielu władze lokalne w Rosji odpowiadają za brak ekwipunku czy też za chaotyczny proces mobilizacji i to one będą odpowiadały za brak pomocy wobec strat osobowych i tych rannych żołnierzy rosyjskich, którzy wracają do domu - oceniał dr Jacek Raubo z Defence24. Gość programu "Newsroom" Wirtualnej Polski był pytany o niedawne spotkanie Władimira Putina z kobietami, które miały być matkami żołnierzy poległych podczas wojny w Ukrainie. - Wydaje mi się, że tego się boją władze federalne i tego się boi Putin, że dojdzie do wielu lokalnych turbulencji, które mogą się połączyć w większą masę krytyczną - wyjaśniał, dodając, że Rosjanie czują lęk przed "efektem Afganistanu". - To efekt podważania roli władz, które w jakimś tam stopniu zaczynają erodować, zaczyna być podważana kompetencja dowódców i liderów politycznych - tłumaczył.