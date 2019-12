WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze agnieszka pomaska + 2 edmund jannigertłit Natalia Durman 40 min. temu Edmund Janniger grozi pozwem. Agnieszka Pomaska z PO reaguje Edmund Janniger zagroził pozwem za materiał dot. jego kosztownych lotów do USA, które miały być pokryte z budżetu Polskiej Fundacji Narodowej.... Rozwiń Edmund Hellinger napisał wczoraj t … Rozwiń Transkrypcja: Edmund Hellinger napisał wczoraj tak tylko dla Platformy Sowa i Przyjaciele 35000 za picie jedzenie dla Dwóch osób jest norma Kwota przeznaczona na mój lot i nocleg To 1700 $ z funduszu Polskiej fundacji Narodowej od lat wrogów Macierewicza drażni moja współpraca z nim pomiędzy nimi Dzięki publikacji Music Max pokazuje co prawda Co naprawdę dzieje się w Polsce i jaki jest Dory Macierewicza za kłamstwa i oszczerstwa Stankiewicz oraz politycy platformy staną przed sądem kroki prawne ZUS Pogięte platforma Boi Pozwów janiga Szczerze bym chciała poznać działa Na rzecz Polski pan i Angela nie poznałam Do tej pory A jak się okazuje przeznaczamy na Temu jego I Zresztą tego pana obok pana Macierewicza ogrom Kwoty jak się okazuje Nie w tych kategoriach Pojedźmy o tym rozmawiać Rzeczywiście dzisiaj mamy Dowiedzieć Bardzo proszę Myślę że Nie Często Machają i straszą tymi pozwami ja Nie składają Myślę że to Każdy ma Przed sądem bronić swojego dobrego imienia ja bym jednak chciała Budżetu Przed takimi zakusami wydawania na Jakieś swoje prywatne Sprawy prywatne polityczne Cele bo z tym mamy tutaj do czynienia Dobrze że pani Ani drews Polska Fundacja Narodowa Przecież to jest Instytucja która miała służyć A znam ją tylko przez pryzmat Przez pryzmat afer źle wydawany Pieniędzy Na pewno Polska Fundacja narodowa jest Która prędzej czy później za swoją działalność zostanie Rozliczona bo w wielu miejscach brakuje Środków finansowych służbie zdrowia w edukacji i okazuje się że możemy Setki milionów złotych W zasadzie nie wiadomo Co takiego ma w sobie na to nie Macierewicz otacza się takimi ludźmi i oni są nie rusza ani w żaden sposób Mogą żyć dość dobrze Oto jest pytanie do Jarosława Kaczyńskiego Którzy go Różnych miejscach umocowania Do pani premier Szydło później do pana premiera morawieckiego No to są osoby Pełnią te Funkcje które jakby to są osoby które dawały pewne funkcje panu macierewiczowi Jak wygląda na to że nigdy Do tego Nie rozliczał Znaczy to to jest akurat Bardzo smutny obraz państwa gdzie Premierzy Rzeczypospolitej Nie ma wpływu nie nie wyciąga wniosków z tego typu Nominacja co to znaczy Powiedz po prostu bardzo słabe Jeśli to nie Podejmuje faktycznie decyzję albo nie potrafię