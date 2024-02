Dzwon bije za głośno? Poruszeni mieszkańcy krakowskiego Ruczaju

"Mieszkam naprzeciwko kościoła, nie daje on spać mojemu małemu dziecku, a gdy śpi, to go wybudza. Po pracy chciałabym mieć ciszę w domu, a nie głos dzwonów" - pisze jedna z kobiet. Mężczyzna zaś ocenia zachowanie proboszcza, jako "niedopuszczalne". Pojawiają się także komentarze namawiające do bojkotu parafii.