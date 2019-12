"Dziwne" zachowanie Andrzeja Dudy w USA. Mamy komentarz Kancelarii Prezydenta

23 września w siedzibie ONZ w Nowym Jorku prezydenta Andrzeja Dudy nie było na dyskusji ws. klimatu, bo poszedł na spotkanie z Donaldem Trumpem. Czekał na niego 45 min - donosi OKO.press. Błażej Spychalski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta tłumaczy, że Andrzej Duda pojawił się na otwarciu tego wydarzenia, a spotkanie z Trumpem było "jednym z ważniejszych wydarzeń w tamtym czasie".

Spychalski podkreśla, że "absolutnie normalnym jest to, że podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ dzieje się wiele różnych wydarzeń w tym samym czasie". - Wszyscy przywódcy płynnie przemieszczają się pomiędzy nimi. Co więcej w tym czasie realizują spotkania dwustronne. To nie jest tak, że ktokolwiek poważny uczestniczy w jednym całym wydarzeniu od początku do końca - stwierdza rzecznik prezydenta.