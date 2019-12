WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Andrzej Duda + 2 bronisław komorowskitłit Natalia Durman 1 godzinę temu Dziwne zachowanie Andrzeja Dudy w USA. Bronisław Komorowski: to uwłaczające godności Polski 23 września w siedzibie ONZ w Nowym Jorku prezydenta Andrzeja Dudy nie było na dyskusji ws. klimatu, bo poszedł na spotkanie z Donaldem Trumpem.... Rozwiń OKO.press donosi, że 23 września w … Rozwiń Transkrypcja: OKO.press donosi, że 23 września w siedzibie ONZ prezydenta Dudy zabrakło na dyskusji w sprawie klimatu, bo wtedy Andrzej Duda poszedł jako jedyny przywódca europejski na spotkanie z Trumpem. Miał tam długo na niego czekać, bo aż 45 minut. Jak to świadczy o polskiej pozycji? O naszej polityce wobec Stanów Zjednoczonych, że całe zgromadzenie ONZ sobie, a nasz prezydent zupełnie gdzie indziej? W polityce - w ogóle w polityce zagranicznej, w relacjach zagranicznych obowiązuje zasada taka sama jak w relacjach polsko-amerykańskich. Kto siebie nie szanuje, ten nie jest szanowany przez partnerów. Odnoszę wrażenie, że pan prezydent Duda od dłuższego czasu przestał siebie szanować, zapominając o tym, że jednak uosabia majestat Rzeczpospolitej. No, czekanie na prezydenta Stanów Zjednoczonych po to, żeby z nim zamienić parę słów, 45 minut - to jest uwłaczające godności Polski. To kucanie przy biurku prezydenta Trumpa wygodnie rozpartego, gdy jego polski gość, prawda, coś tam pisze na boku, podpisuje na jego biurku. No, też jest uwłaczające godności Polski. Skąd ta miłość do Trumpa? Wie pan, to nie. To jest pytanie... To nie jest chyba pytanie o miłość do prezydenta Trumpa - być może jest ona faktem. To jest pytanie raczej o tym - o brak miłości dla godności Rzeczpospolitej. No i jak może prezydent Polski w ten sposób się zachowywać? Ja tego nie mogę pojąć. No to jeszcze jeden wątek. Tym bardziej wie pan, że Amerykanie - jestem przekonany, że i Trump także. Oni nie cenią sobie tych ludzi, którzy nie potrafią zachowywać się z godnością i się podlizują, no w taki sposób bezsensowny.