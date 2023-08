Przecieki ze śledztwa. "Nie wierzę, aby zostawiono tyle śladów"

- Nie wierzę, że ktoś taki jak Prigożyn, w tak gorącym czasie, nie zwróciłby uwagi na ludzi kręcących się przy samolocie, którym podróżuje. To by świadczyło, że ochrona Rosjanina to zupełni amatorzy, a przecież tak nie było - komentuje dla Wirtualnej Polski płk Andrzej Kruszyński, weteran GROM, uczestnik misji w Bośni, Kosowie oraz Iraku.