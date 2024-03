Dziś Polska nie weszłaby do NATO? "Pewnie nie bylibyśmy przyjęci"

We wtorek mija 25 lat od wejścia Polski do NATO. Prowadzący program "Newsroom" Wirtualnej Polski Paweł pawłowski zapytał, czy to oznacza, że Rosja straciła Polskę na zawsze, jeśli chodzi o swoje wpływy. - Mamy nadzieję, że tak - mówił b. premier Jerzy Buzek. Zwrócił uwagę, że "Rosja nie dała rady cywilizacyjnie dostosować się do sytuacji, która jest w zachodniej części Europy". - Jak wchodziliśmy do NATO, to nas rozliczano z takich trzech najważniejszych rzeczy. Stan demokracji, praworządność naszym kraju i stosowanie w sposób twardy wszystkich praw człowieka - podkreślił Buzek. Dodał także, że "dzisiaj Polska po tych ostatnich paru latach demontażu naszego systemu demokratycznego miałaby duży kłopot, żeby wejść do NATO". - Dzisiaj pewnie nie bylibyśmy przyjęci - podsumował.

