Dziki pościg na sawannie. Ślepy eland niczego się nie spodziewał

Niewidomy eland wpadł w zasadzkę, gdy na oślep przemierzał trawiaste tereny Afryki. Park Narodowy Krugera udostępnił nagranie, na którym można zobaczyć, jak niefortunnie skończyła się przygoda tego dość popularnego ssaka z rodziny wołowatych, który niefortunnie wkroczył na teren, w którym czaił się na niego drapieżnik. Tym drapieżnikiem była lwica, a właściwie mała gromada lwic, które obserwowały nieświadome zagrożenia zwierzę. Z powodu braku wzroku eland zorientował się, w jakiej tragicznej jest sytuacji dopiero wtedy, gdy przebiegł tuż obok leżącej lwicy, a ta niespodziewanie wyrwała się, by dopaść swoją ofiarę. Eland rzucił się w paniczną ucieczkę, kompletnie nie widząc tego, z której strony czyha na niego zagrożenie. W jego stronę ruszyło kilka lwic. To nie mogło skończyć się inaczej niż zwycięstwem dzikich kotów, które dopadły ślepego elanda i od razu przystąpiły do rozprawienia się z upolowanym bez większego trudu posiłkiem.