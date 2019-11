Dżihadyści łupią złoto z nielegalnych kopalni. "Europa trafi Afrykę"

Na Bliskim Wschodzie dżihadyści budowali swój kalifat na ropie naftowej. W Afryce bogacą się na złocie. I coraz silniej rozpychają się na kontynencie. A świat robi niewiele, by powstrzymać łupieżców.

Kiedy na początku listopada powiązani z Państwem Islamskim dżihadyści z Burkina Faso zastawili pułapkę na pracowników kanadyjskiej firmy wydobywczej Semafo i zabili 39 osób, ich cel nie był przypadkowy. Ofiary pracowały w miejscowej kopalni złota. A złoto to główny obiekt pożądania terrorystów i podstawa ich rosnących wpływów.

Skalę i efekty dżihadystycznej gorączki złota w afrykańskim Sahelu przedstawiło niedawne śledztwo dziennikarzy Reutersa. Handel złotem na czarnym rynku w regionie to biznes rzędu 2 miliardów dolarów i w coraz większym stopniu dostaje się on w ręce organizacji takich jak Państwo Islamskie, afrykańska Al Kaida oraz Ansarul Islam (Obrońcy Islamu). Dla porównania, handel oficjalny stanowi jedynie 2 procent tej kwoty.

Głównym celem terrorystów są nielegalne kopalnie, często położone na słabo zaludnionych terenach, gdzie kontrola państwa jest słaba, lub wręcz iluzoryczna. Sposób, w jaki islamiści czerpią zyski z handlu zlotem jest prosty. Grupa ciężko uzbrojonych bojówkarzy najeżdża na okoliczną wieś lub osadę, przegania stamtąd siły bezpieczeństwa i natychmiast nakazuje mieszkańcom wydobycie złota. Taki scenariusz miał miejsce np. w miejscowości Pama we wschodniej części Burkina Faso.

Wydobywane złoto jest potem wywożone na różne sposoby - samochodami, ciężarówkami, a nawet na grzbietach zwierząt - do Togo, państwa, które stało się centrum przemytu złota. Stamtąd trafia do ośrodków obróbki metalu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a potem do krajów takich jak Turcja, Szwajcaria i Arabia Saudyjska.