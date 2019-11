Krwawy zamach w Burkina Faso. Zachód przegrywa wojnę z dżihadem?

Krwawy zamach dżihadystów na pracowników kanadyjskiej firmy wydobywczej w Burkina Faso przypomniał światu o zapomnianym froncie walki z terroryzmem: Sahelu. I coraz więcej wskazuje, że Zachód tę wojnę przegrywa.

Zarejestrowana w Quebecu firma Semafo miała pełną świadomość zagrożeń dla swoich pracowników. Między innymi dlatego jej lokalni pracownicy podróżowali do pracy w kopalni złota i z powrotem uzbrojonym konwojem kilku autobusów (co znamienne, dla pracowników z zagranicy wynajęto w tym celu śmigłowiec). Ale nawet i te zabezpieczenia nie podziałały, kiedy w czwartek konwój stał się celem ataku miejscowych dżihadystów. Efektem była jedna z najstraszniejszych rzezi w regionie. Co najmniej 37 ofiar śmiertelnych, ponad 60 rannych i "tuziny" zaginionych.