Atak na posterunek sił ONZ w Mali. Zginęło ośmiu żołnierzy

Co najmniej ośmiu żołnierzy zginęło podczas ataku na posterunek sił pokojowych ONZ w północnym Mali. Doszło do niego w niedzielę. Napastnikami byli prawdopodobnie dżihadyści.

W północnym Mali stacjonują siły ONZ i wojska francuskie. W grudniu 2012 r. rozpoczęła się ofensywa dżihadystów na Bamako, stolicę Mali. Doprowadziło to do interwencji zbrojnej pod nazwą Operacja Serwal. Wojska francuskie, wsparte przez żołnierzy z krajów afrykańskich (głównie Czadu), rozbiły dżihadystów i doprowadziły do względnej stabilizacji, która pozwoliła na przeprowadzenie wyborów latem 2013 r.. Nadal jednak dochodzi tam do starć. Wojska ONZ, które w Mali przebywają od kwietnia 2013 roku, straciły tam już ponad 100 żołnierzy.