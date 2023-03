Dziesięciolatek napadł na bank w Niemczech. Miał czapkę z reniferem

Jak podaje niemiecki telewizyjny kanał informacyjny N-TV do budzącego zdziwienie napadu na bank doszło w Hanowerze. W środę, w godzinach porannych zuchwały przestępca wtargnął do placówki i zażądał pieniędzy. Najdziwniejsze było to, że sprawca miał jedynie około dziesięciu lat. Nie ujawniono, jakie groźby stosował sprawca, ani czy był uzbrojony. Obecnie poszukuje go niemiecka policja.