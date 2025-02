Dziesiątki ludzi tracą pracę. "Firma spaliła się całkowicie"

Pożar w zabytkowej hali w Gdańsku wybuchł w środę ok. godz. 13. Rozprzestrzeniał się błyskawicznie. Dopiero o godz. 21.30 strażakom udało się go opanować. Wciąż jednak trwa dogaszanie zarzewi ognia .

Gdańska straż pożarna podała, że spaleniu uległo 65 proc. powierzchni budynku. Straty wstępnie oceniono na 13 mln zł . W czwartek prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku sprowadzenia w dniu 5 lutego 2025 r. w hali magazynowej przy ul. Siennickiej zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Grozi za to od roku do lat 10 pozbawienia wolności.

- Jeszcze nie wiemy, co udało się ocalić. Nie wpuszczono nas na teren hali - opowiada WP pracownik firmy Koloret, która tam działała. - Wczoraj to wszystko bardzo szybko się działo, udało nam się wyciągnąć spawarkę i maszynę do cięcia plazmowego. Ogień wybuchł około 13, a o 13.40 był już za naszą ścianą - relacjonuje.