Dziennikarz zirytował się na antenie. "Pan nie widzi różnicy?"

"Właśnie o tym mówił pan prezydent"

Wypowiedź Mularczyka skomentował prowadzący program. - Panie pośle, ja tylko gwoli sprostowania - przerwał Mrozowski swojemu gościowi. - W pana wypowiedzi wkradło się kilka nieścisłości. Jedna z nich: poseł Gawłowski, kiedy był posłem opozycyjnym, trafił do więzienia. Przypomnę też, że do dzisiaj nie zapadł wyrok w tej sprawie. Siedział w areszcie wydobywczym 6 miesięcy - przypomniał dziennikarz. - Panowie Kamiński i Wąsik słynęli ze wsadzania ludzi do wiezienia, nie mając na nich zbyt wielu dowodów, żeby zmiękli i zaczęli sypać ludzi, na których im zależało - stwierdził.