Na co dzień wywożą nasze śmieci. Przyznają, ile zarabiają

Każdego dnia muszą wstawać co świt, nierzadko godzić się z nieprzyjemnym zapachem i często radzić sobie z agresją mieszkańców osiedli, którzy doprowadzają do rękoczynów. Pracownicy firmy zajmującej się wywozem śmieci opowiedzieli dziennikarzowi Wirtualnej Polski Kubie Bujnikowi, jak wygląda ich codzienna rzeczywistość. Jak sami mówią, nie czują się "śmieciarzami", jak zwykło się ich nazywać, choć zdążyli się do tego określenia przyzwyczaić. W rozmowie z reporterem WP rozprawili się też z legendą zarobków pracowników firm wywożących odpady oraz wskazali, kto segreguje śmieci, a kto się tym zupełnie nie przejmuje.