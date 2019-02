Dziennikarz do Pawła Kukiza: zachlewasz się

Nieoczekiwany obrót przybrała internetowa wymiana zdań między Pawłem Kukizem a Wojciechem Czuchnowskim z "Gazety Wyborczej". Zaczęło się od oskarżeń o antysemityzm, a skończyło na problemach z alkoholem.

Czuchnowski w poniedziałek na Twitterze oskarżył Pawła Kukiza o antysemityzm i zarzucił mu wprowadzenie do Sejmu nacjonalistów. "Jesteś też zwykłą świnią. A teraz mnie pozywaj..." - napisał dziennikarz, odnosząc się do słów Kukiza na temat żydowskich sędziów, którzy skazali na śmierć Augusta Fieldorfa "Nila".

"Cóż, Paweł, każdy sądzi według siebie. Ja się trzymam już szósty rok. Ty mimo deklaracji, że skończyłeś z alko i ćpaniem, co jakiś czas się zachlewasz głosząc, że to jest ok i nie ma się co przejmować. Otóż nie jest ok. Czynny alkoholik w polityce stanowi zagrożenie dla państwa" - napisał dziennikarz.