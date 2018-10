Błyskawiczna reakcja na wulgarne wpisy Kukiza. Marek Jakubiak rzuca wyzwanie

- Nie wykluczam, że będę się starał o funkcję przewodniczącego klubu Kukiz'15 - powiedział poseł Kukiz'15 Marek Jakubiak. Zaledwie kilkanaście godzin po tym, jak internet obiegła seria wulgarnych wpisów szefa ugrupowania Pawła Kukiza.

Wpisy pojawiły się na Twitterze w nocy z piątku na sobotę. Zaczęło się właśnie od docinków Kukiza w stronę byłego kandydata Kukiz'15 na prezydenta Warszawy. Przyczynkiem do dyskusji stało się odejście z ruchu Kukiz'15 posła Jakuba Kuleszy, który w piątek ogłosił, że przystąpił do partii Wolność Janusza Korwin-Mikkego. Wymiana zdań przybrała nieoczekiwany obrót. Kukiz tłumaczył potem, że dostęp do jego konta ma wielu jego byłych współpracowników.