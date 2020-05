Dzień zwycięstwa w Rosji bez defilady. Władimir Putin wściekły na Aleksandra Łukaszenkę

Co roku tradycyjna defilada wojskowa na moskiewskim Placu Czerwonym była najważniejszym wydarzeniem obchodów Dnia Zwycięstwa. Rosyjskie władze zapowiedziały uczczenie go w inny sposób. Nad stolicą Rosji miała zostać zorganizowana powietrzna defilada z udziałem prawie siedmiuset samolotów i śmigłowców.

Dzień Zwycięstwa. Rosja bez tradycyjnej parady

Dzień Zwycięstwa. Białoruś nie odwołała parady. Władimir Putin wściekły

W paradzie z okazji zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami wzięło udział kilka tysięcy osób. Zaplanowano przelot 40 samolotów i 300 pojazdów bojowych. To wywołało wściekłość Putina. - Łukaszenka okazał się twardszy i nie bacząc na pandemię jednak to u siebie organizuje i pokazuje, że to on jest wierniejszym strażnikiem tradycji, wierniejszym strażnikiem ulubionego święta na obszarze postradzieckim - wyjaśniał dziennikarz Wacław Radziwinowicz z "Gazety Wyborczej", którego cytuje TOK FM.