Na nagraniach z Mariupola, które 9 maja obiegły media, na pierwszym planie pojawił się Denis Puszylin. To on po "wyzwoleniu" Donieckiej Republiki Ludowej, jako jej lider, wezwał do przygotowania się do nowego etapu "rosyjskiej operacji specjalnej". Jego zdaniem wymaga tego sytuacja w Naddniestrzu i regionach Rosji graniczących z Ukrainą, gdzie - jak twierdzi - "ukraińscy separatyści" dokonują ataków.