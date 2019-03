Dzień Wagarowicza – czwartek 21 marca 2019. Sprawdź, czy pierwszy dzień wiosny będzie wolny od nauki szkolnej

Dzień Wagarowicza – czwartek 21 marca 2019. Dziś obchodzimy nieformalne święto uczniów. Czy w Dzień Wagarowicza młodzież może bezkarnie ominąć zajęcia lekcyjne?

Dzień Wagarowicza – czwartek 21 marca 2019

W tym roku Dzień Wagarowicza przypada tradycyjnie 21 marca, pokrywając z pierwszym dniem kalendarzowej wiosny . W tym dniu wielu uczniów decyduje się na nadprogramowe wolne od szkoły. Wolny czas spędzają na świeżym powietrzu, ciesząc się pierwszymi oznakami cieplejszej pory roku. Trzeba jednak zaznaczyć, że Dzień Wagarowicza jest tylko nieformalnym świętem, które wcale nie zwalnia z obowiązku szkolnego. Dobrą wiadomością dla uczniów jest jednak fakt, że 21 marca wiele szkól decyduje się na organizację wycieczek, konkursów edukacyjnych, zabaw i innych form „luźniejszych lekcji”, które miały by powstrzymać młodzież od chodzenia bez opieki poza terenem placówki.

Dzień Wagarowicza – skąd się wziął i gdzie jest obchodzony?

Słowo wagary pochodzi od łacińskiego wyrazu vagari, który można tłumaczyć jako „włóczyć się”. W Polsce ten zwrot zyskał na popularności dopiero na przełomie XIX i XX wieku, choć na początku posługiwano się formą „wagusy”. O wagusach wspominał między innymi Stefan Żeromski w „Przedwiośniu”. Warto zaznaczyć, że Dzień Wagarowicza obchodzony jest przede wszystkim w Polsce oraz niektórych regionach Litwy. Za granicą taka forma celebrowania pierwszego dnia wiosny raczej nie jest zbyt popularna. Ponad to w wielu krajacwioh drzwi do szkół są dokładnie pilnowane, a w miejscach publicznych istnieje zakaz przemieszczania się nieletnich w godzinach zajęć, co skutecznie utrudnia im ucieczkę z lekcji.