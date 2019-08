Dzięki dotacjom z Unii da się pogodzić pracę z rodziną

Opieka nad małym dzieckiem wymaga pełnej dyspozycyjności. Rodzice stają więc przed trudnym dylematem: zostać w domu i poświęcić się dziecku czy zająć się karierą zawodową. Dzięki Funduszom Europejskim wybór staje się prostszy.

Pełczyn to niewielka wieś na terenie gminy Trawniki. W celu stworzenia żłobka gmina udostępniła budynek szkoły, w którym zorganizowano salę pobytu dziennego oraz salę do prowadzenia zajęć dydaktycznych, a także łazienkę i kuchnię. Na zewnątrz powstał plac zabaw wyposażony w nowoczesny sprzęt.

Placówka jest dostępna dla wszystkich maluchów w wielu 1–3 lat i dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. – „Słonik” to miejsce, które powstało z pasji. Sama jestem matką czworga dzieci i wiem, jak ważne jest dbanie o każdy szczegół w wychowaniu maluchów – przekonuje Aneta Rosłan, dyrektorka żłobka w Pełczynie.

Rodzice wracają do pracy

„Słonik” – bo tak nazywa się nowy żłobek – początkowo gwarantował 16 miejsc dla najmłodszych mieszkańców gminy Trawnik. Teraz ta liczba wzrosła do 25. Opiekunowie dzieci, którzy biorą udział w projekcie „Rodzice wracają do pracy” przez pierwszy rok nie płacą wpisowego, comiesięcznego czesnego i nie ponoszą kosztów związanych z wyżywieniem.

– Widzimy, jak ogromnym ułatwieniem dla rodziców, którzy mogą teraz skupić się na powrocie czy poszukiwaniu pracy, jest możliwość przyprowadzenia maluszka do żłobka; szczególnie jeśli znajduje się on w najbliższej okolicy. W „Słoniku” dostosowaliśmy godziny pracy w taki sposób, by rodzice mogli swobodnie i spokojnie przyprowadzić oraz odebrać dziecko. Godzenie życia zawodowego z prywatnym w obecnym świecie jest bardzo ważne. Rodzice chcą budować swoją karierę i jednocześnie mieć poczucie, że ich dziecko przebywa w miejscu, gdzie czuje się szczęśliwe – mówi Rosłan.