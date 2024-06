Dziecko zginęło na pasach, wstrząsające ustalenia biegłych. Kierowca PKS skazany

Śledczy przypuszczają, że kierowca liczył, że dojedzie do bazy z awarią hamulca i nic się nie wydarzy. Do końca kursu z Warszawy do Sokołowa Podlaskiego zabrakło około kilkuset metrów. Na przejściu dla pieszych przy ul. Wolności w Sokołowie mężczyzna wjechał w trzy osoby: dwie dziewczynki w wieku 5 i 6 lat oraz ich 40-letnią ciocię. 6-latka odniosła tak poważne obrażenia, że zmarła na miejscu. Jej ciocia wraz siostrą w ciężkim stanie trafiły do szpitala.