6-latka zginęła na przejściu. Wstrząsające ustalenia biegłego

Wiedział, że główny hamulec nie działa, pokazywały to kontrolki, a mimo to jechał autobusem przez centrum miasta - ustaliła prokuratura. Na przejściu dla pieszych wjechał w kobietę idącą z dwójką małych dziewczynek. 6-latka zmarła na miejscu. We wtorek rozpocznie się proces kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek w Sokołowie Podlaskim.