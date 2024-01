Dziecko utknęło na lodzie. Dramatyczny moment w Gdańsku

Dramatyczna interwencja policji w Gdańsku. W czwartek po południu wpłynęło zgłoszenie o chłopcu, który utknął na zamarzniętym lodzie kanału Raduni na ul. Salwator. Funkcjonariusze st. post. Patrycja Krzyszczak i post. Bartosz Rakowski zjawili się na miejscu i ruszyli na pomoc dziecku. Nagranie z tej akcji udostępniła KMP w Gdańsku. Materiał uchwyciła kamera policjantki, która nadzorowała czynności prowadzone przez swojego kolegę. Mężczyzna poprosił o pomoc przechodniów, by ci trzymali jego rękę, gdyby spadł do kanału. Na nagraniu słychać jednak, że całą sytuacją 9-latek jest przerażony. Stojąc na płytkiej warstwie lodu w kanele zastosował się do poleceń służb, ale minęła dłuższa chwila zanim wyciągnięto go na powierzchnię. Po tym, jak przemoczone dziecko trafiło na brzeg, policjant oraz przechodzień okryli go swoimi kurtkami. Chłopiec został przekazany pod opiekę mamie. Na miejsce przyjechała karetka. Jej załoga zbadała 9-latka i stwierdziła, że nie wymaga on hospitalizacji.