Dzieci ze szkoły zgotowały jej piekło. Uczestniczka "The Voice Kids" wylądowała w szpitalu

– Miała też złamaną rękę, ale dyrekcja szkoły się tym nie zainteresowała. Zgłosiliśmy sprawę na policję. Sprawa była bardziej skomplikowana. Chłopiec, który to zrobił, nie był pod dobrą opieką swojej rodziny, potem trafił do rodziny zastępczej, zrobił to także po to, by zwrócić na siebie uwagę — dodała pani Justyna.