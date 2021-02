Dzieci z ostrą białączką bez szans na leczenie? Jest reakcja Ministerstwa Zdrowia po programie WP

Sławomir Gadomski był gościem Patrycjusza Wyżgi w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Wiceminister zdrowia był pytany o dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną, które miały zostać pozbawione nowoczesnego i skutecznego leczenia. Chodzi o decyzję Rady Przejrzystości, która wydała negatywną opinię w sprawie terapii CAR-T cells, która ratuje życie małych pacjentów. – To jest nieludzkie, tak się nie robi na świecie - alarmowała prof. Alicja Chybicka, onkolog, pediatra i senator w programie "Newsroom" WP. Sławomir Gadomski podkreślił, że ma pełne zaufanie do Rady Przejrzystości i ich decyzji. – My tę terapię udostępniliśmy w ogromnym stopniu pacjentom, faktycznie nie dzieciom – tłumaczył wiceminister Gadomski, ale nie zgodził się, że mali pacjenci zostali bez pomocy. Gość WP zwrócił uwagę na to, że m.in. w 2020 roku w ramach ustawy o Funduszu Medycznym została uproszczona ścieżka wprowadzenia terapii nierefundowanych – takie jak CAR-T cells - przez duże specjalistyczne ośrodki. Sławomir Gadomski dopytywany, czy umówi się na rozmowę z prof. Chybicką przez telefon, wiceminister odparł, że "z przyjemnością". Więcej w materiale wideo.

Rozwiń