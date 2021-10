Dzieci rysowały na chodniku przed siedzibą PiS. Przyjechała policja, zabrała kredę i spisała rodziców

Przed krakowską siedzibą pojawiły się w czwartek dwie mamy z trójką pociech. Dzieci malowały kredą po chodniku rysunki, a mamy dołożyły do tego napisy: "nikt nie jest nielegalny" i "gdzie są dzieci", co było nawiązaniem do sprawy uchodźców z ośrodka w Michałowie.