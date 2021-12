Dziambor chce przeprosin od premiera. W tle skandaliczny transparent

Poseł Konfederacji komentuje wpis Morawieckiego

Polska Agencja Prasowa poprosiła o komentarz w tej sprawie posła Konfederacji, Artura Dziambora. - Obrzydliwe jest, że premier Polski sugerował, iż nabijano się się z ofiar - twierdził Dziambor. - Mój dziadek był w tym obozie. I to on mi tę historię opowiadał. To on mnie uczył tej historii. Więc historii uczyć to ja, a nie mnie - uważa poseł.