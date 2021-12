Powiązali szczepienia z Auschwitz. Lichocka o proteście Konfederacji: to hańba! Bawią się śmiercią milionów

"Chcą nagłośnić szkodliwą akcję"

- To jest oburzające i haniebne, że można się bawić tragedią i śmiercią milionów ludzi – podkreśliła Lichocka. Jak dodała, "jest to przekroczeniem wszelkich granic". Przypomniała również, że "do tej pory była w polskiej debacie publicznej pewnego rodzaju zasada, że się nie używa pamięci milionów zamordowanych w obozach koncentracyjnych ludzi do politycznej zabawy".